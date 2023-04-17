Galatasaray'dan Kolombiyalıya atak! Alexis Sanchez için transfer hareketliliği başlıyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan Kolombiyalıya atak! Alexis Sanchez için transfer hareketliliği başlıyor

17.04.2023 17:14

Galatasaray, transfer dönemi öncesinde gündeme gelen Alexis Sanchez transferi için yeniden adım atıyor. Fransa'daki kulübünden ayrılması beklenen Sanchez için Sarı-Kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde teklif sunması bekleniyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'i yeniden gündemine aldı.

MARSILYA İLE İPLERİ KOPARIYOR

Footmercato'da yer alan habere göre, Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşme uzatma talebine rağmen Fransız ekibinin harekete geçmemesi sonrası Sanchez, Marsilya ile ipleri koparmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK

Haberde Galatasaray'ın Sanchez için harekete geçtiği belirtilirken, Şilili yıldızın ilk hedefinin Güney Amerika olabileceği aktarıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

SANCHEZ'İN KARNESİ

Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 37 maça çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Alexis Sánchez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Kolombiyalıya atak! Alexis Sanchez için transfer hareketliliği başlıyor - Son Dakika


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