Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'i yeniden gündemine aldı.
Footmercato'da yer alan habere göre, Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşme uzatma talebine rağmen Fransız ekibinin harekete geçmemesi sonrası Sanchez, Marsilya ile ipleri koparmaya hazırlanıyor.
Haberde Galatasaray'ın Sanchez için harekete geçtiği belirtilirken, Şilili yıldızın ilk hedefinin Güney Amerika olabileceği aktarıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 37 maça çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Kolombiyalıya atak! Alexis Sanchez için transfer hareketliliği başlıyor - Son Dakika