Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor

20.05.2023 20:54

Sivassporlu Robin Yalçın'ın Galatasaraylı Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart çıktı. Ünlü yorumcular ve pek çok futbolsever, pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivas spor karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon maça damga vurdu.

Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor

ROBİN'E SARI KART

45+1'de Robin Yalçın'ın müdahalesiyle Lucas Torreira yerde kaldı. Robin'e bu müdahalenin ardından sarı kart çıktı.

Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdikten sonra tribünlerden büyük bir uğultu koptu. Kardeşler ve VAR ekibi Özgür Yankaya protesto edildi.

Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor

"KIRMIZI KART"

Pek çok spor yorumcusu ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı müdahaleden sonra kırmızı kart çıkması gerektiğini yazdı.

İşte o yorumlar:

Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR
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Lucas Torreira, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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