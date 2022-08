Erden Timur: Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yıldız oyuncular transfer ettiklerini ama bütçe sınırını geçmediklerini belirterek, "Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin bütçesiyle aynı seviyedeyiz" dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arda Turan'ın Torreira ve Mertens transferlerinde dahlinin olmadığını ancak başka transfer görüşmesinde yardımcı olduğunu ifade eden Timur, "Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman ne olursa olsun destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 kez konuştuk ve hep bunu söyledi. Başka bir oyuncu ile yemek yiyecektik. Onun bir tanıdığıydı. Sabah hemen İstanbul'a geldi. İstanbul'dan gittik. Lucas ve Mertens transferinde öyle bir konu söz konusu değildi. Ben gitmeden Lucas ve Mertens ile ilgili sporcuların iknası bitmişti" ifadelerini kullandı.Mertens transferi hakkında bilgi veren Erden Timur, "Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan resmi olarak 5 milyon net teklifi vardı. Gözlerimle gördüm. Bizi tercih etmesinin birçok sebebi var. Napoli - Juventus karşıtlığı var. Napoli tarihinde Maradona'yı geçip en fazla gol atan oyuncu kariyerini Juventus ile sonuçlandırmak istemedi. Onun dışında Mertens ve Torreira'ya Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden teklifler vardı" şeklinde konuştu."GEÇEN SENENİN BÜTÇESİYLE AYNI SEVİYEDEYİZ"Transfer süreçleri hakkında bilgi veren Erden Timur sözlerine şöyle devam etti: "20-25 gündür ikna süreci için uğraşıyoruz. Aldıkları maaş, bazılarının teklif aldığı maaştan daha düşük bir seviye. Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Hem rakam olarak beklentilerinden daha düşük bir seviyede ikna etmek için birçok ikna yoluyla çaba sarf ediyoruz. O yüzden oyuncuların ikna süreci 20 günden fazla sürüyor. Arsenal sürece 18 milyon ile başladı. En fazla 15'e düştü. 20 gün rakam hiç düşmedi. Bazen sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi. Buralarda hiç sabır yok. Sonunda bu işler başka bir noktaya gelecek diye ifade ediyordum. Mertens ikna olmuştu ve sürecin bizden yana olan kısmını bekliyordu. Lucas da gitmeden 2 gün önce, 'ben geliyorum' dedi. Biz gitmeden önceki gece Okan hocama 'ben geliyorum' diye mesaj attı. Orada menajerle ilgili basit bir konu söz konusuydu. Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncu ile ilgiliydi. Bu iki transferle ilgili Arda'nın dahli olmadı."Alexis Sanchez iddialarına yanıt veren Erden Timur, "Oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Bir pozisyon için 4-5, bazen 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Hepsi iyi oyuncular. Pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve rakam düşebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda, siz kendinizi mahkum hissediyorsunuz. Çok değerli ve büyük bir oyuncu. Başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor" dedi."OYUNCU İKNASI ÇOK DEĞERLİ"Transfer görüşmelerini kendisinin yürüttüğünü dile getiren Timur, "Görüşmelerin hepsini ben yürütüyorum. En ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Bu başkaları hata yapar demek değil. Nakış gibi işlemek gereken süreçler. Karşıdaki insanlar bizden çok daha zeki. En önemli iş karşı tarafın daha zeki olduğunu bilmek. Ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Seçimle birlikte 80. gün oldu. Hayatım çok değişti. Bundan mutluyum. 4.00'ten önce uyuduğum bir gün yok. Menajerler de gece çalışıyor. Oyuncu iknası da çok değerli. Verdiğin data çok önemli; ama en önemlisi samimiyet. Onlara yeniden Avrupa şampiyonu olacağımızı söylüyoruz. Orta vadede hedefimiz bu. Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin başka yolu yok. O inancı aktarmak gerekiyor. Avrupa'da oynamıyoruz. Geçecen sene 13. bitirdik. Herkes bunu soruyor. Oyuncuları başka şeye ikna etmek için hepsini tek başıma yürütüyorum. Sadece oyuncularla değil eşleriyle, kardeşleriyle, babalarıyla, eski takım arkadaşlarıyla, eski sporcularımızla görüşüyoruz. Sağ olsun Arda'nın geldiği oyuncu ile ilgili Hakan Çalhanoğlu da yardımcı oldu. Bu süreçte Hakan'la da 3-4 defa konuştum. Çok çalışarak yapabiliyoruz. Camiamız çok büyük. Büyük takımlar birlik ve beraber olmak dışında bir seçeneği yoktur. İnsan hangi işi yaparsa yapsın insanları bir araya getirmek dışında bir amacının olmaması lazım. O zaman değerli oluyor. Şampiyon olunca sonunda birbirimize sarılıyoruz. Bunu önceden yapmak lazım. Biz her zaman böyle olacağız. Transferler konusunda herkesin içi rahat olsun. Bu kadar yıldız oyuncunun aynı anda bir arada gelmişliği yok. Bu böyle devam edecek. Özel uçak maceralı oldu. İtalyan devleti 2,5 saat izin vermedi. Sayın bakanlarımızı aradık. Sayın Süleyman Soyulu'ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Sayın Murat Kurumu da aradık. Devletimiz işi çözdü. Yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Böyle uzun bir süreç oldu. Oyuncular harika. Hepsi çok uyumlu ve değerli" şeklinde konuştu."ADALET VE EŞİTLİK İÇİN ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız diyen Timur, "Herkese güzel bir sezon diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İlk maçları izledik. Hakemler konusunda daha ilk hafta. Bizim maçımızda net şeyler vardı. Bunları not alıyoruz. Bu sene daha farklı bakıyoruz. Her platformda bilimsel şekilde yer alacağız. İzleme ekibi oluşturuyoruz. Video ve pozisyon özetleriyle hazırlayacağız. Uluslararası herkesin kariyerine saygı duyduğu eski hakemlerden heyet oluşturarak bu şeyleri değerlendireceğiz. Sadece bizim değil diğer maçları da değerlendireceğiz. Onun dışında kamuoyu oluşturmak anlamında basının görevi çok mühim. Yayıncının pozisyon tekrarından pozisyonun tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti ortaya çıkaracağız. Adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni binlerce kez yılmadan yapacağız. İnsanın kendi kurumuna, camiasına sorumluluğu vardır; ancak önce ülkesine sorumluluğu vardır. Ülkemize sorumluluğumuz gereği adalet için tüm bilimsel versiyonu ortaya çıkaracağız. Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz şekilde çizginin üstünde biten pozisyon başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle kimsenin kandırılmaya çalışılmasını kabul etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız. Herkesin gözünü kırptığı yer yerde biz varız. Her yerde, her türlü şekilde. Hakem hocalarımız da Türkiye'de saygıdeğer yorumlar yapıyorlar ama objektif değerlendirmedikleri noktalar var. Dünyada uluslararası hakemlere bunların raporlarını yaptıracağız. buun kamuoyu ile paylaşacağız. Burada manipülatif şeyler, ticari ilişkiler var mı, yok mu... Olmadığını düşünüyoruz ama bunları olmaması için medyanın her fotoğrafındaki her değere bakacağız. Herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Avrupa'nın 5 büyük dışında bir lig olduğu için çok çaba sarf ediyoruz. Bunu birlikte geliştireceğiz. Bu hataların hepsini gündeme getireceğiz. Birçok komite oluşturuyorum. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Her hafta maçlardan sonra bunları yayınlayacağız. Basında nelere dikkat edilmiş, edilmemiş bunlara bakacağız. Her yerdeyiz; ama ona buna manipülatif yazılar yazdırarak değil. Herkes için adalet, eşitlik, değer dünyasında doğru bir futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden sonunda başarılı olamaz; ama idealizm için mücadele etmek gerekir. İdealimiz bu sporu daha yukarıyla taşımak" diye konuştu.