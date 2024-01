Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 1 veya 2 takviye yapacağız

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbol takımına 1 veya 2 takviye yapacaklarını söyledi. Ayrıca camiaya seslenen Timur, "Bileğimizin hakkıyla inşallah mayıs ayına 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız da kendimize güvenimizdendir" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basına açık gerçekleşen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Camiaya kenetlenme vurgusu yapan Timur, "Bizim statta soyunma odamızda bir yazı yazar, 'Tarihi kimler yazar. Tarih hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gidenini, kendine güveneni, yürekli, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih hiç durmadan çalışanı, en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray'. Bu bizim soyunma odamızda yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak soyunma odasına girer ve Galatasaray'ın kültürünü gösteren önemli bir şeydir. Biz seçildiğimiz günden beri hep hikaye yazmaktan bahsettik. Galatasaray, spor tarihinde yazılmış hikayelerin birçoğunu yazmış olan çok derin bir tarihe, geçmişe sahip bir takımdır. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olanların hikayesidir. Tarihimize baktığımız zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılmayan dönemlerde biz beraber olduğumuz zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzemizde çok nettir. Bizim tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, stattan, Florya'ya tüm çalışan arkadaşlarımız hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimiz kadar bu duygu her birimize işlenmiş vaziyette. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere. Yaklaşık 1 hafta bir yemek yaptık. Futbolcularımızla adada buluştuk. Orada her şeyi konuştuk. Herkes tek tek söz aldı. Herkes hayallerinden bahsetti. Birlikte nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Müthiş bir motivasyon vardı. Sonrasında Trabzon'da maç öncesinde akşam yemeğinde oyuncularımızı bir sürpriz yaptık. Geçen seneki şampiyonluk videolarımızı gösterdik. Orada şunu söyledik, 'Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, tekrar anacak bunu yaşayınca hissedecek. Olamayanlar da yaşayınca öğrenecek'. Ondan sonra Trabzon maçını oynadık. Burada herkes çok çalışıyor. Çok istekli ve çalışan teknik heyetimiz ve idari personelimiz var. Okan Hocamız, iyi niyetiyle, gayretiyle, güzel gönlüyle zaten herkesin teveccühünü kazanmış olan, Galatasaray için çok önemli bir değer, geçen sene bize yaşattığını şampiyonlukla. İnancımızda bir milim bile geri atmamız gerekiyor. Ne zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım. Bundan sonra da farklı zorluklar, farklı üretilen spekülasyonlarla birçok zorluk varmış gibi gösterilecektir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm camiamızla oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu şampiyon yürüyüşümüzde, özellikle tribüne gelecek taraftarımızın biraz daha sabırlı olmasını rica ediyorum. Sezon başında 'Bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon' senesi olduğunu söylemiştim. Dayanışma zor zamanda olur. Dayanışma her koşula rağmen sahip çıkmaktır. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlediği zaman başaramayacağı şey, kaldıramayacağı kupa yoktur. Tüm gönlümle inanıyorum ki bu sezon her zaman olduğu gibi mayıs ayı Galatasaray için şampiyonluk ayıdır. Mayıs bizim içim seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her zaman Galatasaray için her türlü özveriyi gösteriyor. Tabii genel kurul kararıdır Galatasaray'da kimin başkan olacağı. Dursun başkanımızın devam etmesi camiadaki birçok insanın da temennisidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin gündeminde seçimin 's' bile yoktur. Bunun böyle bilinmesini rica ediyorum. Türkiye'nin 4 yıldızlı tek kulübü olarak, şunu çok iyi biliyoruz, 'Şampiyonlukları zafer yapan şey, uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir'. Bileğimizin hakkıyla inşallah mayıs ayına 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız da kendimize güvenimizdendir. Biz kenetlendikçe farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşıyor. Herkes emin olsun, biz kenetlendikçe Galatasaray her zaman olduğunu gibi şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir. Aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. 'Kenetlenen başka Galatasaray yok' diyoruz" şeklinde konuştu.

"Adaylık hiçbir zaman söz konusu olmadı"

"Seçimde aday olacak mısınız?" sorusuna Erden Timur, "Hiçbir zaman söz konusu olmadı. Galatasaray camiasının içindeki inşalar bilir, ben telefona çıkacak vakit bulamıyoruz. Böyle bir düşünce olsa zaten onu derim. Böyle bir şey hiç yoktu. Seçim oldukça karıştırmak istendiği için böyle şeyler söyleniyor. Burada net bir şekilde de ifade ettim. Herkesin bu konuda net. Galatasaray için her zaman fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkanımızın inşallah böyle devam etmesidir. Çünkü projeler var. Bunların tamamlanması lazım. O yüzden böyle bir şey söz konusu olmadı" diye cevap verdi.

"1 veya 2 takviye yapacağız"

Çok değerli bir takımları olduğunu vurgulayan Timur, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz. Belli bölgelere transfer olabilir. Kış transfer dönemi kısıtlı bir dönem. Gelecek seneki takımın planlaması için boşalacak yerler var. Bugünden doğru adım atmanız lazım. Seçeneğin az olduğu bir dönem. Şu an görünen 1 veya 2 takviye yapacağız. Direkt 11 için istediğimiz, tam seviyede bir oyuncu bulduğumuzda bu hamle yapılacak. Elimizdeki oyunculara belli ölçüde sabır gösterdiğinizde ne olduğunu 2. senesinde oyuncularımız gösteriyor. Buna da dikkat çekmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Birçok oyuncularına teklifler olduğunu belirten Erdem Timur, "Bunu yaz transfer döneminde daha çok göreceğiz. Taraftarlarımızdan, çeşitli medya tarafından eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Yerini doldurmadan bir oyuncu göndermek çok da söz konusu değil. Galatasaray'ın çıkarlarına uygun, yönetimimiz tatmin edecek rakamlarla teklif olursa değerlendirilecektir" dedi.

Futbolcuların alacaklarının ödenmediği veya Teknik Direktör Okan Buruk'un yıllık ücretiyle ilgili krizler yaşandığı yönündeki haberlerin kasıtlı çıkarıldığını ifade eden Timur, Gerçek olmayan şeylerin kasıt dışında ihtimali yoktur. Ufak bir yanlış anlaşılmaysa kasıt yoktur ama yanlış anlaşılma olması için bir şeyin gerçek olması gerek. Hocalarımızın maaşı günü gününe yatıyor. Oyuncuların primleri dahi ödendi. Bilerek çıkarılan haberler var. Ziyech veya başka oyuncular için çıkarıldı. Icardi aylarca iğne ile oynadı. Belli bir gün dinlenmesi gerekiyordu. Her konuda haber çıkarıldı. Maaş ödemeleri hiçbir zaman gündem olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Angelino'yu 3-4 takım istiyor"

İspanyol sol bek Angelino durumu hakkında ise Erden Timur, "Menajerleri görüşüyor. Bize gelen bir teklif yok. İsim vermem doğru olmaz ama 3-4 takım istiyor. Onu biliyorum. Bir takımda karar kıldıklarında transfer gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.

Timur, santrfor transferi düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

"Kaptanımızla görüşeceğiz"

Erden Timur, yıllardır takımda forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesiyle ilgili de, "Geçen sezon Muslera ile bu anlamda görüşmüştük. Kaptanımızla görüşeceğiz. Kendisi bizim efsanemiz, Galatasaray için önemli bir değer. Birçok başarımızda büyük paya sahip. Onun da isteği önemli. Futbol hayatına devam etmek istemiyorsa başka bir konu ama devam etmek istiyorsa onu konuşup aramızda çözeriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL