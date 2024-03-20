Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur\'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un dün vefat eden kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, futbol direktör yardımcısı Ayhan Akman, Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından Haluk Ulusoy, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Burak Elmas, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Hatice Gönül Sönmez'in cenazesi, Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Kayserispor Kulübü, bazı basın organlarında çıkan süresiz transfer yasağı iddialarını yalanlayarak, söz konusu durumun geçici bir yasak olduğunu ve henüz resmi olarak tebliğ edilmediğini açıkladı. Kulüp, durumu titizlikle takip ettiğini ve hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacağını belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı. Trendyol Süper Lig'de oynanan maç sonrası gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Apollo Sports yöneticileri, Erciyes'e gelerek kayak merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu ve tatil paketleri hazırladı. Gelecek sezon itibariyle İskandinav ülkelerinden turistler Erciyes'e gelmeye başlayacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını ve rakip ayırt etmeden maçları kazanmak istediklerini belirtti. Anadolu Efes karşılaşmasında taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Çaylan, maçın bilet fiyatlarının uygun olduğunu ve Muradiye Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurmayı arzu ettiklerini ifade etti.
Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya ile oynadığı özel maçta 2-1 mağlup oldu. Emre Gökay'ın penaltı golüne karşılık Estonya, Evert Talviste ve Patrik Kristal ile goller buldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın tutuklandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından bu yana amatör spor kulüplerine nakdi destek sunmaktadır. Bu yıl düzenlenen törenlerle toplam 176 amatör spor kulübüne 4 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından sahaya giren ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftardan 2'si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylara karışan 9 kişinin ifadeleri ise alınmaya devam ediyor.
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 180 sporcu katılıyor. Takım ve bireysel müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyon yarın kapanış seremonisi ile sona erecek.
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