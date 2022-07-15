Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom! - Son Dakika
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Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!

15.07.2022 16:26

Galatasaray taraftarı Twitter'dan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Seçim öncesinde bir görüntüde cüzdanını sallayarak Galatasaraylı taraftarları arkasına alan Özbek için, 'Cüzdan boş muydu Dursun Özbek' etiketi başlatıldı. Aldatıldıklarını düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, istedikleri transferleri gerçekleştirene kadar Özbek'in üzerine gitmeye devam edecek.

Galatasaray taraftarı sosyal medyada esti gürledi. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde çok sayıda eksiği olan Galatasaray'da taraftarlar transfer beklediğini belirtti.

DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİLER

Galatasaray taraftarı, yönetimin transferlerde geciktiğini, şu ana kadar sadece 3 futbolcuyu kadroya katan sarı kırmızlı ekibin, çok sayıda transfere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Açılan Dursun Özbek etiketine çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda taraftarın yönetime olan desteğini geri çekeceği söylendi.

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı
Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı
Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

DURSUN ÖZBEK CÜZDAN SALLAMIŞTI

Seçim öncesinde Galatasaray'ın kalkınmasını sağlayacak hamleyi yapacağını belirten Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara güven vermişti. Çok sayıda taraftar o görüntüyü hatırlatarak Özbek'ten transfer beklediğini söyledi.

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom! - Son Dakika
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