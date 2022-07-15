Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!

Galatasaray taraftarı sosyal medyada esti gürledi. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde çok sayıda eksiği olan Galatasaray'da taraftarlar transfer beklediğini belirtti.

DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİLER

Galatasaray taraftarı, yönetimin transferlerde geciktiğini, şu ana kadar sadece 3 futbolcuyu kadroya katan sarı kırmızlı ekibin, çok sayıda transfere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Açılan Dursun Özbek etiketine çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda taraftarın yönetime olan desteğini geri çekeceği söylendi.

DURSUN ÖZBEK CÜZDAN SALLAMIŞTI

Seçim öncesinde Galatasaray'ın kalkınmasını sağlayacak hamleyi yapacağını belirten Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara güven vermişti. Çok sayıda taraftar o görüntüyü hatırlatarak Özbek'ten transfer beklediğini söyledi.