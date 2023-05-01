Galatasaray taraftarlarını rahatsız eden küfürlü tezahüratlarda bulunan ünlü oyuncu Ertan Saban, kameraya yakalandı - Son Dakika
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Galatasaray taraftarlarını rahatsız eden küfürlü tezahüratlarda bulunan ünlü oyuncu Ertan Saban, kameraya yakalandı

01.05.2023 15:51

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Beşiktaşlı ünlü oyuncu Ertan Saban, derbi galibiyetini kutladığı bir mekanda Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Ancak kameranın kayıt altına aldığını fark edince tezahürata son verdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından Galatasaray taraftarı, ünlü oyuncudan özür dilemeye çağırdı.

Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından sevinçten adeta kendinden geçti.

ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi karakterine can veren oyuncu Ertan Saban, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini çılgınca kutladı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren ünlü oyuncunun Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katılması ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞIYOR

Küfürlü tezahüratı söylediği sırada kameraya alındığını fark eden Ertan Saban, hemen tezahüratı bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı.

Ünlü oyuncu Ertan Saban'dan Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran küfürlü tezahürat! Kamerayı görünce buz kesti
Ünlü oyuncu Ertan Saban'dan Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran küfürlü tezahürat! Kamerayı görünce buz kesti
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Son Dakika Spor Galatasaray taraftarlarını rahatsız eden küfürlü tezahüratlarda bulunan ünlü oyuncu Ertan Saban, kameraya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarlarını rahatsız eden küfürlü tezahüratlarda bulunan ünlü oyuncu Ertan Saban, kameraya yakalandı - Son Dakika
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