Galatasaray taraftarlarını rahatsız eden küfürlü tezahüratlarda bulunan ünlü oyuncu Ertan Saban, kameraya yakalandı

Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından sevinçten adeta kendinden geçti.

ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi karakterine can veren oyuncu Ertan Saban, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini çılgınca kutladı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren ünlü oyuncunun Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katılması ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞIYOR

Küfürlü tezahüratı söylediği sırada kameraya alındığını fark eden Ertan Saban, hemen tezahüratı bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı.