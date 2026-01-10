Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı - Son Dakika
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

10.01.2026 21:33  Güncelleme: 21:47
Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik" dedi. Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık" sözleriyle açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı. Müsabakanın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Buruk, "Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu" dedi.

SEREMONİYE NEDEN ÇIKMADIKLARINI AÇIKLADI

Okan Buruk, seremoniye çıkmama nedenini, "Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık." sözleriyle açıkladı.

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Okan Buruk

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    ağla ağla biraz daha ağla. rüzgar mı size çok vurdu ne oldu? karşınızda 15-16 yaşında çocuklar olmayınca bu kadarsınız işte. 101 111 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Fenerli kardeşim, sen haberi mi okumadın? Adam ağlamıyor, kötü oynadık, fener hak etti diyor. Tebrik ediyor. Sizde idrak yolları iltihabı hastalığı olmuş. 15 4
  • Nevzat kol Nevzat kol:
    helal olsun çok yerinde bir karar. bazen tarafatrin da şereflisi lazım gerçekten. 74 44 Yanıtla
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    şereften bahsedecek amatör takımlarda dahil son takımsınız 15 7
  • Senol Soylu Senol Soylu:
    Seyirci hak etti ancak senin kadro yanlışların yüzünden kazanmayı sen hak edemedin. Günay, kutucu ve sen çok formsuzsunuz. Süper kupa gitti, lig de gidiyor. zaten seninle Avrupa hayal. 79 11 Yanıtla
  • Murat Özdil Murat Özdil:
    istifa etseydin takım nefes alırdı 56 15 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Türk futboluna yakışan bu hakemi suçlanarak federasyonu suçlayarak bir yere varamazsınız kabul edeceksiniz 6 saray 28 37 Yanıtla
    199715 199715:
    Keşjw okusaydın. Hakem ve fedarsyon suçlanmamış. Bu kadar ön yargı da fazla... 17 6
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
