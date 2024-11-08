Galatasaray, Tottenham'ı Yendi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçında Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün hem Türk futbolu hem de Galatasaray için özel, heyecanlı, taraftarımızı mutlu ettiğimiz, sevindirdiğimiz bir maç oynadık. Oyunun büyük bir bölümünü domine ettik. Çok fazla gol attık. Tottenham takımı, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Bugün en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok iyi oyunculara sahipler. Genel olarak hem dilişimizin hem de oyun planımızın bütün maç işlediğini düşünüyorum, rakibimiz 10 kişi kalana kadar. Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğu sahada net bir şekilde gösterdik. Türk takımları, çok önemli takımlar, Türk futbolu önemli bir değer, bunu net bir şekilde sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma teşekkür diyorum. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Takımın başına geldiğinizden beri en maçını olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Buruk, "En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Belki Türk futbolu tarihinde İngiliz takımlarına karşı en güçlü oyunu diyebilir. Bu seviyedeki bir takıma karşı, Türk futbol tarihinin en güçlü oyunlardan birini oynadığımızı söyleyebilirim, özellikle ilk 70 dakikalık bölümde" diye cevap verdi.

"Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz"

51 yaşındaki teknik direktör, "Avrupa Ligi'nde bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şu cevap verdi:

"Buna hep gülüyoruz. Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey de değil. Başakşehir şampiyon oldu, 'Yapı var' dediler. Trabzonspor şampiyon oldu, 'Yapı var' dediler. Beşiktaş şampiyon oldu, 'Yapı var' dediler. Galatasaray şampiyon oldu, 'Yapı var' dediler. Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz, yoruluyoruz, 11 ay çalışıyoruz. Emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz, bunu kutluyorsunuz. Diğer taraf diyor 'Bu bizim hakkımızdı. Burada bir yapı var' diyor. Bunlara gülüp, geçiyorum. Bugün Türk futbolu için oynadık. Bizim burada en iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Onun dışındaki suçlamalar emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu kazanacak sonuçta. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz. Türk futbolunu küçük düşürerek bir şey elde edemiyoruz. Bu tip maçları kazanarak Türk futboluna değer katıyoruz. Bugün de bunu net bir şekilde gösterdik."

Son 15 dakikada oynadıkları oyunu da değerlendiren Okan Buruk, "Çok enerji harcadık. Burada değişiklikler yaptık. Sarı kartlı oyuncularımız vardı, onları çıkardım. Osimhen kendi çıkmak istedi. Arkasından Icardi sakatlandı. Oyunda dizilişimizi kaybettik. Yeni giren oyuncuların bazen etki etmesi de zor oluyor. Ana neden rakibin 3-2'yi bulmasıydı. Çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri bütün pozisyonları aşağı yukarı gole çevirdiler" ifadelerini kullandı.

"Moral olarak önemliydi"

Tottenham'ın oyun olarak beğendiği bir takım olduğunu belirten Buruk, "Çok güçlü bir oyunları var. Hocaları çok beğendiğim bir hoca. Oyun anlamında kendi oyunumuza benzettiğim çok şey var. Onlara karşı kazanmak moral verdi. Neredeyse 2.5 gün sonra Samsunspor maçına çıkacağız. Moral olarak önemliydi. O maçla ilgili biraz yorgunluğumuz olacak. Bu galibiyeti unutup, lig maçına hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla günümüz yok" açıklamasında bulundu.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumu için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Icardi'ye buz yaptıktan sonra ağrısı azaldı. MR'ı çekildikten sona belli olacak. Ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim" dedi. - İSTANBUL