Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Böylelikle haftanın sonucu en çok merak edilen Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını da yönetecek hakem belli oldu.
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşamının dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan Fenerbahçe- Başakşehir maçında Ozan Ergün, Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak.
Galatasaray ile Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği mücadele sadece beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemlerin tamamı şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı - Son Dakika
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