Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Dev karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.

11.12.2024 18:23
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Böylelikle haftanın sonucu en çok merak edilen Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını da yönetecek hakem belli oldu.

İŞTE DEV MAÇIN HAKEMİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşamının dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan Fenerbahçe- Başakşehir maçında Ozan Ergün, Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Kadir Sağlam

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği mücadele sadece beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemlerin tamamı şu şekilde;

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig, Kadir Sağlam, Trabzonspor, Galatasaray, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bilişim Hurda:
    ÖZELLİKLE BU FENERBAHÇE HOLİGANINI ATAMIŞLAR BU MAÇA BU ADAM HAKEM DEĞİLDİR HAKEM YAPILMAYA ÇALİŞAN BİR HOLİGANLIK BU HAFTAKİ REZİLLİKLER YETMEDİ MHK YA TÜRK FUTBOLUNU KIRK ETTİĞİNİZ YETMEDİ Mİ DEFOLUN GİDİN ARTIK 21 3 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Gene operasyon çekiliyor Gs ye feneve maçı veren adi bu 10 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Satılık Hakem Maç GS Yın 5 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Çelikk sen nesin hadi havalan pırt 7 3 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Tescilli Galatasaray dusmani, Fenerbahce seveni, bakin yonettigi maclara anlayin, yapi nasil devrede. 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Oldu Zorunamı gittii laaan 2 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dev Maç mış Kolay Maç Hemde Sizin Gibi Boş 2 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    giren cikan fbjkye 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dev maçmı hahahahaha :))))))))) 2 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray lı hakem bu hafta fenerbahçe nin var hakemiydi federasyon da değişen bişey yok 1 1 Yanıtla
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