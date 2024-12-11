Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Böylelikle haftanın sonucu en çok merak edilen Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını da yönetecek hakem belli oldu.

İŞTE DEV MAÇIN HAKEMİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşamının dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan Fenerbahçe- Başakşehir maçında Ozan Ergün, Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Kadir Sağlam

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği mücadele sadece beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemlerin tamamı şu şekilde;