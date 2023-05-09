33'üncü haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, sosyal medyada da lider durumda.
Sosyal medyadaki paylaşımları hayli etkileşim alan Galatasaray, Twitter'da bir ilki başardı. 13 milyon takipçiye ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda ilk ve tek Türk kulübü oldu.
Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspo'un 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı - Son Dakika