Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

09.05.2023 22:52

Ligde son haftalara girilirken şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen lider Galatasaray, sosyal medyada da ezeli rakipleri geçti. Galatasaray, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

33'üncü haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, sosyal medyada da lider durumda.

İLK VE TEK

Sosyal medyadaki paylaşımları hayli etkileşim alan Galatasaray, Twitter'da bir ilki başardı. 13 milyon takipçiye ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda ilk ve tek Türk kulübü oldu.

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspo'un 2 milyon takipçisi bulunuyor.

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Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı - Son Dakika
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