Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı

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33'üncü haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, sosyal medyada da lider durumda.

İLK VE TEK

Sosyal medyadaki paylaşımları hayli etkileşim alan Galatasaray, Twitter'da bir ilki başardı. 13 milyon takipçiye ulaşan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda ilk ve tek Türk kulübü oldu.

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspo'un 2 milyon takipçisi bulunuyor.