Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u elemesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı da güncellendi.

UZATMALARDA GELEN TUR

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası İtalyan ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getiren Galatasaray, toplam skorda avantajını koruyarak son 16'ya yükseldi.

Sarı-kırmızılılar bir üst turda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın aldığı sonuç sonrası UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 112.741

2- İtalya: 97.803

3- İspanya: 91.984

4- Almanya: 88.545

5- Fransa: 79.712

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 66.595

8- Belçika: 61.450

9- Türkiye: 50.715

10- Çekya: 47.625

11- Yunanistan: 46.712

12- Polonya: 45.125