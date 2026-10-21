Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti

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Galatasaray U19, Lille U19\'a 3 golle kaybetti
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UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray U19, Lille'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Lille U19 ile  Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 3-1'lik skorla kaybetti.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN LILLE

Fransız ekibi Lille'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ismael Camara ile 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia attı. Galatasaray'ın tek golü 90+2'nci dakikada Necati Oğulcan Yançel'den geldi.

Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, oynadığı 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise 7 puana yükseldi. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 

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    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    alt yapo hocasını gorevden alın acıl bız fenerbahcemıyız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti - Son Dakika
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