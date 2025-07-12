Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-2 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-2 Yendi

Galatasaray, Ümraniyespor\'u 5-2 Yendi
12.07.2025 23:49
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Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

GALATASARAY, 2025-26 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniyespor Stadı'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Melih Aldemir düdük çaldı. Melih Aldemir'in yardımcılıklarını ise Göktuğ Hazar Erel ile Mücahid Adem Çelebi üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi Ümraniyespor; Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk, Yusuf Saitoğlu, Tomislav Glumac, Emirhan Balarısı, Berat Fidan, Atalay Babacan, Jurgen Bardhi, Benny, Cebio Soukou ve Batuhan Çelik ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Derrick Köhn ve Çağrı Hakan Balta ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray golle başladı. 7'nci dakikada soldan topla hareketlenen Derrick Köhn, ceza sahası soluna doğru topu çevirdi. Gelen topa bekletmeden vuran Yusuf Demir'in şutu savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Bu gole Ümraniyespor, 4 dakika sonra cevap verdi. Jurgen Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cebio Soukou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Galatasaray'da 17'nci dakikada Yusuf Demir, ceza sahası dışından kaleyi yokladı fakat top direkten oyun alanına geri döndü. Galatasaray, 33'üncü dakikada mücadelede tekrar öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Nicolo Zaniolo, rakiplerini geçtikten sonra vuruşunda top ağlara gitti: 1-3. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, ilk yarıdaki gibi topun hakimi oldu. Galatasaray, 58'inci dakikada farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Kazımcan Karataş'ın sol çizgiden içeri çevirdiği topu Derrick Köhn kontrol etti. Bu oyuncunun rakibini geçtikten sonra kale önünden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3. Ümraniyespor, 63'üncü dakikada farkı tekrar 1'e indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın savunmada kaptırdığı topla buluşan Toheeb Kosoko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3. Galatasaray, 69'uncu dakikada duran toptan golü buldu. Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Metehan Baltacı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray 85'inci dakikada 5'inci golü attı. Soldan kale direğine yakın bir noktada çizgi üzerinden Berat Luş'un içeri çevirdiği topu Ada Yüzgeç tamamladı: 2-5. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

SIRADAKİ HAZIRLIK MAÇI ADMIRA WACKER'LE

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile ikinci maçında ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile karşılaşacak. Avusturya etabının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz'da RAMS Park'ta Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-2 Yendi - Son Dakika

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