UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, İngiltere takımlarına karşı 29. kez mücadele edecek.

Uluslararası arenada Türk futbolunun en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla 28 maç yaptı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 52 gole engel olamadı.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını resmi maçlarda 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiltere ekiplerine karşı yapılan maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

İngiltere ekiplerini konuk ettiği son 10 maçta sadece 1 kez yenildi

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere takımlarıyla oynadığı son 10 iç saha maçında sadece 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United'a karşı 2-0 kazanılan maçla başlayan süreçte İngiltere ekiplerini konuk ettiği 10 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 17 kez ağları sarsan Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.

Aston Villa ile ilk randevu

Galatasaray ile Aston Villa, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı takım, Aston Villa ile ilk kez eşleşti. Birmingham ekibi, Galatasaray'ın mücadele edeceği 9. İngiliz takımı olacak.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile 7, Chelsea ile 4, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile de birer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eledikten sonra finalde yine aynı ülkeden Arsenal'in rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Bir sezonda Liverpool'u iki kez 1-0 yendi

Galatasaray, bir sezonda İngiliz devi Liverpool'u iki kez mağlup etmeyi başardı.

Geçen sezon Liverpool'u ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk eden sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sonrasında İngiltere temsilcisini son 16 turunda ağırlayan Galatasaray, bu müsabakayı da 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunun rövanş maçında ise Liverpool'a 4-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3 29 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 3-3 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Tottenham 3-2 30 Eylül 2025 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-0 28 Ocak 2026 Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray 2-0 10 Mart 2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-0 18 Mart 2026 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 4-0 Aston Villa'nın Türk takımlarına karşı performansı Aston Villa, UEFA organizasyonlarında Türk ekipleriyle 8 kez karşılaştı. İlk olarak Türk takımlarından Fenerbahçe ile karşılaşan Aston Villa, 14 Eylül 1977 tarihinde UEFA Kupası'nda konuk ettiği rakibini 4-0 yendi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Türk takımlarından Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşan Aston Villa, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 18 kez ağları havalandıran Birmingham temsilcisi, 3 golü kalesinde gördü. Ayrıca Galatasaray, Aston Villa'nın karşılaşacağı dördüncü Türk takımı olacak.

Kaynak: AA