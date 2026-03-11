Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi - Son Dakika
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi


Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
11.03.2026 21:03
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool\'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool, Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın ayrılık isteğiyle sarsıldı. Mac Allister'ın farklı bir futbol ikliminde forma giymek ve bu doğrultuda takımdan ayrılmak istediği dile getirildi. Deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool'da çalkantılı saatler yaşanıyor.

MAC ALLISTER LIVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, farklı bir futbol ikliminde forma giymek istiyor. Yıldız oyuncunun, bu doğrultuda takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği belirtildi.

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

REAL MADRID'E İMZA ATMAYA YAKIN

Haberde, deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Liverpool'un 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister'dan 60 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

