Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool\'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool'da çalkantılı saatler yaşanıyor.

MAC ALLISTER LIVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, farklı bir futbol ikliminde forma giymek istiyor. Yıldız oyuncunun, bu doğrultuda takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği belirtildi.

REAL MADRID'E İMZA ATMAYA YAKIN

Haberde, deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Liverpool'un 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister'dan 60 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.