Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılan maçın 4. dakikasında Joel Monteiro'nun golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile pozisyonlar üretti. Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 45+4. dakikada Monteiro'nun golüne engel olamayınca devre arasına 2-0 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında geri dönmeye çalışan sarı-kırmızı ekip, 66 ve 72. dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray, 86. dakikada Filip Ugrinic'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılı takımın tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Batshuayi oyuna girdi maçın seyri değişti

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 6 dakikada 2 gol attı.

Mücadelenin 66. dakikasında kazanılan kornerde Galatasaray teknik ekibi, Elias Jelert'in yerine Batshuayi'yi oyuna aldı. Duran topta arka direğe giden tecrübeli santrfor, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Bu golden 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, beraberliği sağlayan golü buldu.

Yeni transfer Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk tribünde

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle sahaya çıkamadı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag karşılaşmasının ardından 2 maç ceza alan Buruk, Young Boys mücadelesinde görev yapamadı.

Maçı tribünden izleyen Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu takımı yönetti.

Galatasaray, maçı 10 kişi tamamladı

Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 22. dakikasından sarı kartı bulunan Abdülkerim, 83. dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Cezalı duruma düşen milli futbolcu, Young Boys ile oynanacak rövanş maçında sahadaki yerini alamayacak.

Jelert ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag takımından kadrosuna kattığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayı ikinci kez terletti.

İlk olarak Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki sağ bek, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu Young Boys mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer aldı.

Barış Alper maça yetişti

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada forma giydi.

Gıda zehirlenmesi geçirdiği için takımla İsviçre'ye götürülmeyen Barış Alper, kendisini iyi hissedince özel uçakla bu ülkeye ulaştı. Bugün yapılan kontrollerin ardından oynayabileceğine karar verilen 24 yaşındaki yıldız, müsabakaya ilk 11'de başladı.

İki takımın kalecileri sakatlandı

İki ekibin maça ilk 11'de başlayan kalecileri sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 19. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile girdiği pozisyonda sakatlanan 29 yaşındaki İsviçreli file bekçisi David von Ballmoos, 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Von Ballmoos'un yerine Marvin Keller oyuna dahil oldu.

İlk yarının son anlarında girdiği pozisyonda sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ise devre arasında oyundan çıktı.

Young Boys'ta yolu Türkiye'den geçmiş 2 futbolcu

İsviçre temsilcisinde daha önce Türkiye'de top koşturmuş iki futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele etti.

2015-2016 sezonunda dönemin TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen Silvere Ganvoula ile 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'te top koşturan Ebrima Colley, Young Boys'un ilk 11'inde sahaya çıktı.