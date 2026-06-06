Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, sergilediği üstün performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA TAKİP EDİLECEK

Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği oyunla piyasa değerini katlayan 26 yaşındaki futbolcu, yaklaşan Dünya Kupası'nda da birçok scout ekibi tarafından yakından takip edilecek.

PREMIER LİG HAYALİ

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Barış Alper'in en büyük hedefi ise futbolun kalbi olarak nitelendirilen İngiltere Premier Lig'de forma giymek. Avrupa transferine kendisini her anlamda hazırlayan Barış Alper, bir süredir yoğun şekilde İngilizce dersleri alarak dil engelini aşmayı amaçlıyor.

ARSENAL NABIZ YOKLADI

Yıldız oyuncunun bu performansına ve gelişimine kayıtsız kalmayan kulüplerin başında ise İngiliz devi Arsenal geliyor. Londra temsilcisinin, Barış Alper Yılmaz'ın transfer şartları hakkında bilgi almak üzere Galatasaray yönetimiyle bir süre önce resmi olarak temasa geçtiği ve oyuncunun durumunu yakından sorguladığı öğrenildi.

50 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncu için tok satıcı rolünü oynayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin Barış Alper Yılmaz'dan 50 milyon Euro gelir beklediği ifade edildi.