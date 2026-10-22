Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık: Barış Alper Yılmaz - Son Dakika
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Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık: Barış Alper Yılmaz

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Galatasaray\'da derbi öncesi sakatlık: Barış Alper Yılmaz
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Lille maçında fedakarlık yaparak sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz'ın ağrıları arttı. Milli futbolcunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Barış Alper'in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda mağlup eden Galatasaray'a milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi.

MAÇ SONUNDA AĞRILARI ARTTI

Ağrıları olmasına rağmen Lille deplasmanında fedakarlık yaparak forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın maçın ardından ağrıları arttı.

DERBİDE OYNAYIP OYNAYAMAYACAĞI KESİN DEĞİL

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. 26 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak tetkikler sonrası belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Barış Alper YılmazGalatasarayFenerbahçeFutbolLilleSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık: Barış Alper Yılmaz - Son Dakika
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