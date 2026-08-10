Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı - Son Dakika
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Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

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Galatasaray'da İsmail Jakobs'un özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin teknik heyeti rahatsız ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon da benzer olaylarla adından söz ettiren Jakobs ile Okan Buruk'un özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da İsmail Jakobs'un özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin teknik heyeti rahatsız ettiği öne sürüldü.

OKAN BURUK JAKOBS İLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Jakobs'un eskortlarla görüştüğüne yönelik iddiaların Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon da benzer olayların yaşanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuyla özel olarak konuştuğu öğrenildi.

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

"DÜZENLİ BİR İLİŞKİ YAŞAMALISIN"

Okan Buruk'un görüşmede Jakobs'un özel hayatını daha düzenli hale getirmesini istediği öne sürüldü. Buruk'un oyuncusuna acilen düzenli bir ilişki yaşaması gerektiğini ilettiği iddia edildi.

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    lan ben olsam futbolu birakirim bu sarisin neymis oyle 2 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Almanya’nın ünlü eskortu ama Jacob’s ben cagirmadım demişti. demekki yalan mış. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı - Son Dakika
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