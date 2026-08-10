Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da İsmail Jakobs'un özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin teknik heyeti rahatsız ettiği öne sürüldü.

OKAN BURUK JAKOBS İLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Jakobs'un eskortlarla görüştüğüne yönelik iddiaların Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon da benzer olayların yaşanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuyla özel olarak konuştuğu öğrenildi.

"DÜZENLİ BİR İLİŞKİ YAŞAMALISIN"

Okan Buruk'un görüşmede Jakobs'un özel hayatını daha düzenli hale getirmesini istediği öne sürüldü. Buruk'un oyuncusuna acilen düzenli bir ilişki yaşaması gerektiğini ilettiği iddia edildi.