Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu

Galatasaray\'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
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Galatasaray, aralarında Fenerbahçe'nin eski yönetici Hulusi Belgü ve eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu sosyal medyadaki 8 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, hukuki haklarını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray, resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bazı hesaplar ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar hakkında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, son on gün içerisinde aşağıdaki kişi ve sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur:

X: @Nuribey45

X: @Ahmetercanlar

X: @gulesceguven

X: @HulusiBelgu

X: @ahmetcakar1

X: @mutluhan_suner

X: @ramilhesenovfb

Instagram: @ondersusoglu

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemle belirtmek isteriz ki, Galatasaray Spor Kulübü tarafından son on gün içerisinde yapılan suç duyuruları yalnızca yukarıda belirtilen kişilerle sınırlıdır. Bunun dışında kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü; kurumsal itibarını, mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiiller karşısında, bundan sonra da hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdürecektir."

Ahmet Çakar, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mesut mesut:
    Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırırmış 13 5 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Adamlara bak pes vallahi utanmada yok, birde şikayet etmişler… 8 6 Yanıtla
  • Naci Tastan Naci Tastan:
    Bazı gerçekler acı olur, incitir, yalana, dolana sarılmamışlar ve doğru olanı söylemişler 1 3 Yanıtla
  • İsmail Dildar İsmail Dildar:
    Siz önce sakın ha yi açıklayın kamu ya 1 3 Yanıtla
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