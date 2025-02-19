Gallardo'ya Viyana Tatili Sözü

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ERKAN TİRYAKİ/TÜRKCAN EFE ARIĞ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi Gallardo'nun oyuncuları hedefi gerçekleştirirse bu yaz tatilini Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçirecek.

Ligde geride kalan 22 haftada sadece 3 galibiyet alabilen ve son sırada bulunan Gallardo'da alışagelmişin dışında bir prim sistemiyle sporcular ve teknik heyet motive edildi.

Bir dönem Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi görevini üstlenen Ozan Ceyhun, Gallordo Kulübünün başkan yardımcılığını yapıyor. Sporcuları motive etmek için farklı bir yöntem uygulayan Ceyhun, kümede kalmayı başarmaları halinde takıma Viyana'da tatil sözü verdi.

Konuyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulunan Ozan Ceyhun, Gallardo Kulübünde kadın basketbol takımı zor bir dönem geçirirken aldığı görevden dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu benim için tabii bir gönüllü görev. Şimdiye kadar her zaman sporla ilişkim olduğu için de özellikle yapmak istedim. Genç kızlarımızın sporla uğraşması, onlara imkanlar sunulması ve ablalarını görüp motive olmaları çok önemli. Avusturya'da görev yaparken, ondan önce farklı farklı konumlardayken, milletvekiliyken sporla çok iç içe olduğumdan dolayı, burada da belki bir motive edici rol oynarım diye ümit ediyorum. Sporcularımızla beraber bu zor dönemi aşmak için sevgili başkanımızla ne yapabiliriz diye düşündük. Aslında çok güzel bir fikir ürettik. Oyuncularımıza dedik ki 'Eğer ligde kalırsanız gelin sizlerle beraber bir Viyana seyahati yapalım.' Viyana'yı da benden iyi bilen olmadığı inancında iyi bir turist rehberi olacağıma inanıyorum. Viyana'da dostlarımız da bunu duydu. Hatta Viyana medyasında da konu oldu bu olay. Oradaki Avusturyalı dostlarımızla, oradaki Türklerle beraber takımımızı çok iyi ağırlayacağımızdan eminim. Yeter ki ligde kalalım."

"Sporcularımız çok sevindi"

Ozan Ceyhun, sporcuların bu sözleri duyduğunda çok sevindiğini anlatarak, "Çünkü bu parasal bir prim değil, gerçekten dostane bir olanak. Elbette ki takımın yol masraflarını karşılayacak ve orada ağırlamakla ilgili yükümlülükleri yerine getireceğiz. Daha sonra Avusturyalı dostlarımızla, spor alanından ve diğer alanlardan bizimle birlikte hareket eden kişilerle bir araya gelecekler. Örneğin, benim desteklediğim Amerikan futbol takımının başkanı Türk ve bu takım iki kere şampiyon oldu. Oradaki dostlarımız eminim bizi çok iyi ağırlayacak. Yeter ki sporcularımız, basketbolcularımız bu ligde kalmayı başarsınlar. Kulübümüz, Ankara'nın önemli semtlerinde genç kızlarımızın, öğrencilerimizin ve basketbol gibi farklı dallarda faaliyet gösteren sporcuların daha güzel bir geleceğe sahip olmaları, sosyal ilişkilerinin gelişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışıyor. Bu nedenle kulüpte bana görev teklif edildiğinde seve seve kabul ettim ve kollarımı sıvayıp bu işe el attım." ifadelerini kullandı.

"Ligde kalacağız, umutluyuz"

Son haftalarda çıkış yakaladıklarını vurgulayan Ceyhun, kalan 8 haftada ligde kalmak için çok umutlu olduğunu aktardı.

Sporcuların çok iyi bir mücadele verdiğini anlatan Ceyhun, "Bundan sonraki maçlarda hala umutluyuz. Oyuncularımıza güveniyorum, ligde kalacağız. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Kalınmaması durumuna inanmak istemiyoruz. Ligde kaldıktan sonra da bir daha böyle bir yılı yaşamak istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.