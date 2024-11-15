Galler, Türkiye Maçına Hazır

Spor

- Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ - Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Türkiye ile Kayseri'de oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, son antrenmanını Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Craig Bellamy yönetiminde düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenman topla çalışmalarla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik üzerinde durulduğu ifade edildi.