GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Şampiyonu BoostGate Esports - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Şampiyonu BoostGate Esports

GAMEON Şampiyonluk Ligi\'nde Bahar Şampiyonu BoostGate Esports
02.06.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen finalde BoostGate Esports, Misa Esports'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

TÜRK Telekom'un oyun deneyimini internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON'un isim sponsoru olduğu League of Legends'in Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Mevsimi şampiyonu belli oldu. 2019 yılından bu yana İstanbul'da ilk defa düzenlenen offline finalde GAMEON, oyuncuların yanında yer almaya devam etti. ESA Arena'da düzenlenen finalde, GAMEON'un hazırladığı özel deneyim alanı ve sevilen yayıncıların da yer aldığı aktivasyonlar ilgi gördü. Katılımcılar sürpriz ödüllerle karşılaşırken, oyunseverler de finalin heyecanına yerinde yaşadı.

Türk Telekom, oyun ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan markası GAMEON ile, League of Legends'ın Türkiye ligi olan GAMEON Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olarak destek veriyor; oyuncuların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, GAMEON Şampiyonluk Ligi'nin 2019'dan bu yana ilk kez İstanbul'da düzenlenen offline finali gerçekleşti. Final etkinliğinde, GAMEON'un oyunculara özel hazırladığı deneyim alanı, sevilen yayıncıların yer aldığı aktivasyon bölümleri ve sürpriz hediyeleri, katılımcılara etkileyici bir atmosfer sundu. Bahar Mevsimi Finali'nde ise BoostGate Esports, rakibi Misa Esports'u 3-0 skorla mağlup ederek kazanan taraf oldu. Turnuvanın sonunda Misa Esports, Boostgate Esports ve üçüncü olan ULF Esports, EMEA Masters Turnuvası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu olarak ise BoostGate Esports takımından XNS, GAMEON MVP ödülüne layık görüldü

ESA ARENA'DA FİNAL HEYECANI

Bahar Mevsimi boyunca birbirinden özel anlara sahne alan GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde ESA Arena'da düzenlenen Büyük Final'de Misa Esports ve Boostgate Esports karşı karşıya geldi. Binlerce taraftar ve oyunseverin takip ettiği Büyük Final'de BoostGate Esports rakibi Misa Esports'u beş maçlık seride 3-0 skorla mağlup etti ve Bahar Mevsimi şampiyonu oldu. BoostGate Esports, ikinci olan Misa Esports ve üçüncü olan ULF Esports 3 Haziran'da başlayacak olan EMEA Masters Turnuvası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanmış oldu.

Kaynak: DHA

League Of Legends, Teknoloji, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Finans, Oyun, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Şampiyonu BoostGate Esports - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Şampiyonu BoostGate Esports - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.