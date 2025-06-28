GAZİ KOŞUSU
ÖZEL-Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu öncesi yarışacak jokeyler duygularını Demirören Haber Ajansı'na aktardı.
Mehmet Kaya: Atçılığımızın bayramını yaşıyoruz
Müslüm Çelik: 99. kez atamızın huzuruna çıkacağız
Hışman Çizik: Hepimiz için kazasız, belasız bir gün olsun
Muhammed Mir Bilgin: Her sene ayrı bir heyecan oluyor
FUTBOL
-FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu
19.00 Palmeiras-Botafogo
23.00 Benfica- Chelsea
VOLEYBOL
19.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi Bulgaristan etabındaki ikinci hafta karşılaşmalarında üçüncü maçını ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak.
BAKAN BAK
11.30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluk Çalıştayı'nın ardından, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bakan Bak daha sonra Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Bursaspor Kulübü'ne ziyarette bulunacak.
FORMULA1
17.00 Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonu Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
Son Dakika › Spor › Gazi Koşusu Duygulu Anlarla Başlıyor - Son Dakika
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