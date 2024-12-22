Gazi Oyunları, Mehmet Erdemoğlu Anısına Düzenleniyor

Spor

Gaziantep'te spor kültürünü tüm şehre yaymak ve kente katkı sağlamış önemli isimleri anmak amacıyla her yıl düzenlenen Gazi Oyunları, bu yıl merhum iş insanı Mehmet Erdemoğlu'nun anısına gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek olan Gazi Oyunları, 26 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 7 Mart'a kadar sürecek. Etkinlikte, 4'ü engelli branşı olmak üzere toplam 17 branşta, yurt içi ve yurt dışından sporcular mücadele edecek.

Yerelde gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonu olan Gazi Oyunları, şehrin spor altyapısını güçlendirmeyi ve okul spor kulüplerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Gazi Oyunları, ilk olarak Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı merhum Mustafa Cengiz'in anısına, ardından Gaziantep'in önemli iş insanlarından merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenmişti. Bu yıl ise etkinlik, değerli iş insanı merhum Mehmet Erdemoğlu'nun anısına gerçekleştirilecek.

Basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo ve hentbol gibi toplam 17 branşta düzenlenecek müsabakalarda başarılı sporculara çeşitli ödüller verilecek. - GAZİANTEP