Gaziantep ALG Spor, Adana İdmanyurdu'nu mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Gaziantep ALG Spor, Adana İdmanyurdu'nu mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Adana İdmanyurdu\'nu mağlup etti

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gaziantep ALG Spor, konuk ettiği Adana İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti. ALG Spor, puanını 40 yaparak üst sıralara tırmandı.

11.02.2024 16:04  Güncelleme: 16:07
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gaziantep ALG Spor, konuk ettiği Adana İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Adana İdmanyurdu'nu konuk etti. Geçen hafta Ataşehir Belediyespor deplasmanında kazanan Gaziantep ekibi, evinde Adana İdmanyurdu'nu da 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip 1-0 öne geçerken, sarı-grili takım 23. dakikada yıldız oyuncusu Karyna ile durumu eşitledi ve devre 1-1 sonuçlandı. ALG Spor, Pambani ile 2-1 öne geçerken, 88'de Demba durumu 3-1 yaptı ve sahasında kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 40 yapan sarı-grili takım, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.

Alınan galibiyetin ardından ALG Spor teknik heyeti ve futbolcuları büyük sevinç yaşadı. Sarı-grililer, ligin 21. haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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