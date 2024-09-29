Gaziantep Basketbol'dan Evinde İlk Galibiyet

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası açılış maçında konuk ettiği İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 85-89 yenmeyi başardı.

Dün, seyircisi önünde İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup eden Gaziantep ekibi böylelikle evinde ilk galibiyetini kazandı.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine, ilk iç saha galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galibiyeti taraftara armağan eden Dai, "Seyir zevki güzel bir maç oldu. Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir kadromuz var. İnşallah sakatlık olmadan ve hedefimize doğru gideriz." diye konuştu.