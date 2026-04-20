Gaziantep FK 3-0 Kayserispor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK 3-0 Kayserispor

20.04.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek 30. hafta mücadelesini kazandı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 86 Luis Perez), Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Gassama), Camara (Dk. 68 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90 Nazım Sangare), Lungoyi, Bayo (Dk. 68 Dragus)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek, Dk. 46 Burak Kapacak), Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov), Bennasser (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mather (Dk. 46 Onugkha), Benes, Cardoso, Chalov

Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine), Dk. 80 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado, Dk. 51 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes, Dk. 78 Burak Kapacak, 90+1 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

49. dakikada orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dragus'un sert şutunda topu kaleci Bilal Bayazit uzaklaştırdı.

78. dakikada Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kayserispor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:20:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep FK 3-0 Kayserispor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.