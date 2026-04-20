Gaziantep FK 3-0 Kayserispor

Stat: Gaziantep
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 86 Luis Perez), Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Gassama), Camara (Dk. 68 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90 Nazım Sangare), Lungoyi, Bayo (Dk. 68 Dragus)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek, Dk. 46 Burak Kapacak), Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov), Bennasser (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mather (Dk. 46 Onugkha), Benes, Cardoso, Chalov
Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine), Dk. 80 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado, Dk. 51 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes, Dk. 78 Burak Kapacak, 90+1 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
49. dakikada orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dragus'un sert şutunda topu kaleci Bilal Bayazit uzaklaştırdı.
78. dakikada Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi: 3-0.
Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?