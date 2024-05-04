Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor\'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet arayacak. Maxim sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Gaziantep FK, Hatayspor'a sadece 2021-2022 sezonunda deplasmanda yenilmişti.

04.05.2024 10:19
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

2 oyuncu kadro yok

Gaziantep FK'nin gol ve asist yollarında etkili ismi Maxim sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Hatayspor'a sadece 1 kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Hatay temsilcisi ile toplamda 7 maçta karşı karşıya geldi.

Bu maçların 3'ünü Gaziantep FK, 1'ini Hatayspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.

Gaziantep ekibi, rakibine sadece 2021-2022 sezonu 9. haftasında deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

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