Gaziantep FK, Başakşehir'e Yenildi
Gaziantep FK, Başakşehir'e Yenildi

16.05.2026 23:30
Gaziantep FK, 34. haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında RAMS Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi ve RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, iyi bir maç oynadıklarını ifade ederek gelecek sezon için mutlaka bir strateji geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Bir an önce planlama yapılması gerektiğini belirten Radoi, "Bu maçın açıkçası zor olacağını düşünmüştük. Hakemler hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Güzel bir maç oldu. Son iki maça baktığımız zaman iki rakibimiz de Konferans Ligi'ni hedefleyen takımlardı. İkisine karşı da adil bir şekilde oynadık. Aslında siz beni suçlamadınız ama ben kendimi suçluyorum. İlk geldiğim anda futbolculara da söyledim, ben de hatalar yapacağım. Kimse mükemmel değil. Takımda kimler kalacak, kimler gidecek bunları değerlendirmemiz ve strateji belirlememiz gerekiyor. Kimler bizimle olacak bunları belirlememiz lazım. Yani fikirlerimizde ve düşüncelerimizde açık olmazsak gelecek sezon için favori olmayabiliriz. Daha iyi ve düşük bütçeli futbolcular bulmak zor olabilir. Bir an önce bir şeylerin yapılması lazım" dedi.

NURİ ŞAHİN: OLMAMIZ GEREKEN YERDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

RAMS Başakşehir FK'nın her zaman bir hedefi olduğunu ve bunun için çalışacaklarını kaydeden Şahin, "Çok iyi performans sergileyemediğimiz enteresan bir maç oldu. Önemli olan kazanmaktı. Erken gol bulduk. Performans analizi yapmaya gerek yok, sezonu bitirdik. Olmamız gereken yerdeyiz. Göztepe ve Samsunspor'a teşekkür ediyorum. Ligin kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Gaziantep FK'ya önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Şu anda sadece biraz dinlenmek istiyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var ve her zaman o yarışta olmak istiyoruz. O kadar mutluyuz ki biraz da olsa keyfini çıkaralım. Avrupa ihtimali bizim elimizde değil. İki kulübümüz final oynayacak, ikisine de başarılar diliyorum. Elimizden geleni yaptık bu sezon. Olmamız gereken yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: DHA

