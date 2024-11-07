Gaziantep FK'da Hedef Galibiyet - Son Dakika
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Gaziantep FK'da Hedef Galibiyet

Gaziantep FK, Hatayspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sorescu ve Lungoyi açıklamalarda bulundu.

07.11.2024 23:13
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- Gaziantep FK'lı Sorescu ve Lungoyi'nin hedefi galibiyet serisini sürdürmek

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcuları Christopher Lungoyi ile Deian Sorescu, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak son haftalardaki etkili performanslarını bu maçta da sürdürerek galip gelmek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcuları Christopher Lungoyi ile Deian Sorescu, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak son haftalardaki etkili performanslarını bu maçta da sürdürerek galip gelmek istediklerini söyledi.

"Gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum"

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ve skor katkısı vermeye devam etmek istediğini belirten Rumen futbolcu Deian Sorescu, "Kaybetmemek her zaman iyidir. Biz de 4 maçtır kaybetmiyoruz. Bu harika bir durum değil ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız zaman takım, taraftar, camia yani herkes çok mutlu oluyor. Bizim daha da iyi olmak için odaklanmamız gerekiyor. Çünkü lig henüz bitmiş değil. Geçen sezon yaşadığımız küme düşme tehlikesi hissiyatını tekrar yaşamak istemiyoruz. Kendi adıma da gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım kazandığı zaman ben daha mutlu oluyorum. Geçen yıl burada harika bir 5 ay geçirdim. Herkes bana değerli hissettirdi. Burayı tekrar tercih etmemin sebebi de buydu" dedi.

"Puanlar için iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım"

Hatayspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sorescu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Hatayspor maçına iyi bir şekilde odaklanmamız lazım. Konsantre olmamız lazım. Deplasmanda puanlar için iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Maç maç performansımı arttırdım"

Gaziantep ekibinde son haftaların dikkat çeken isimlerinden olan Christopher Lungoyi de kendi performansı ile ilgili konuşarak, "Buraya gelmek benim için biraz zordu. Adaptasyon sorunum vardı, buraya entegre olmak gerçekten kolay değildi. Benim için yeni bir lig, yeni bir ülke, yeni bir takım ama takımımız da yeniydi. Maç maç performansımı artırdım" sözlerini dile getirdi.

"Hatayspor'a karşı en iyimizi vermemiz gereken bir maç oynayacağız"

Hatayspor maçı ile ilgili de konuşan ve zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Lungoyi, "Hatayspor maçı bizim için gerçekten çok kritik bir maç. En iyimizi vermemiz gereken bir maç oynayacağız. Kendi evimizde 2 maç kazandık ama şimdi deplasmanda da kazanma zamanı diye düşünüyorum. Son 2 galibiyeti perçinlemek için dışarıda da kazanmamız gerekiyor. Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Gol fırsatı da gelirse tekrardan gol atarım" şeklinde konuştu.

"Selçuk hoca benim için ve kariyerim için gerçekten önemli bir hoca"

Teknik Direktör Selçuk İnan ile ilgili soruya da cevap veren Lungoyi, uzun süredir iyi bir ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Hocamız beni uzun zamandır tanıyordu. Bireysel olarak da uzun zamandır görüşüyorduk. Selçuk hoca benim için ve kariyerim için gerçekten önemli bir hoca. Benim kariyer basamaklarını tırmanmam için en önemli hoca diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Hedef Galibiyet - Son Dakika

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