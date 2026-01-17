Gaziantep FK\'den Galatasaray\'a çelme

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

KALE DİREĞİNİN ÜSTÜNDEN AUT

10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

ICARDI FIRSATTAN YARARLANAMADI

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SON ANDA KRİTİK MÜDAHALE

67. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmada Arda Kızıldağ, topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

KONUK EKİP GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında konuk ekip öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Abdülkerim'den sekti. Ardından topu önünde bulan Bayo yakından sol çaprazdan sol ayağıyla vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SKORA DENGE GETİRDİ

Mücadelenin 83. dakikasında skora denge geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına uzun gönderdiği top Gaziantep FK savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden sağ ayağıyla sert vuran Barış Alper, meşin yuvarlağı kaleci Zafer'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

GALATASARAY'A KENDİ SAHASINDA ÇELME

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, 43 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.