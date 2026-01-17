Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme - Son Dakika
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme

17.01.2026 21:59
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'nin golü Mohamed Bayo, Galatasaray'ın golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

KALE DİREĞİNİN ÜSTÜNDEN AUT

10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

ICARDI FIRSATTAN YARARLANAMADI

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SON ANDA KRİTİK MÜDAHALE

67. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmada Arda Kızıldağ, topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

KONUK EKİP GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında konuk ekip öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Abdülkerim'den sekti. Ardından topu önünde bulan Bayo yakından sol çaprazdan sol ayağıyla vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SKORA DENGE GETİRDİ

Mücadelenin 83. dakikasında skora denge geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına uzun gönderdiği top Gaziantep FK savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden sağ ayağıyla sert vuran Barış Alper, meşin yuvarlağı kaleci Zafer'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

GALATASARAY'A KENDİ SAHASINDA ÇELME

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, 43 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    Cimbom gibi şansınızı seveyim sizi son dakika direği yaladı geçti ulan Bayo atsaydin var ya 37 9 Yanıtla
  • ihsan Toper ihsan Toper:
    2026 cimbomun çüküşü olacak 31 11 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak Ferhat Akbulak:
    osimen yok ya ondadır yine 29 8 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    bu gesedeki şans kimsede yok Antep'in son dakika kaçırdığı pozisyonu gördükten sonra karar verdim 30 6 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    karaparalar gitti. transfer yok. maaşlar ödenmiyor. daha bu iyi günleri. 23 9 Yanıtla
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
