Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Kocaelispor\'u 2-0 Mağlup Etti
14.09.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Gaziantep FK, Kocaelispor'u evinde 2-0 yenerek galibiyet aldı.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 69 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Dk. 46 N'Diaye), Sorescu (Dk. 88 Drissa Camara), Kozlowski, Lungoyi (Dk. 69 Yusuf Karhan Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Enver Kulasin)

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Tayfur Bingöl, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 46 Muharrem Cinan), Samet Yalçın (Dk. 65 Dijksteel), Samet Yalçın (Dk. 65 Dijksteel), Boende (Dk. 66 Show), Can Keleş, Churlinov(Dk. 46 Daniel Agye), Petkovic

GOLLER: Dk. 74 Kozlowski, Dk. 78 Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı, Abena, Burak Yılmaz(Gaziantep FK) - Linetty, Balogh, Smolcic (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Can Keleş (Kocaelispor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

16'ncı dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24'ücü dakikada sağ köşeden Kocaelisporlu Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda uzaklaştırdı.

30'uncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Ogün Özçiçek'in ortasına iyi yükselen Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

78'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un vuruşunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi. Yusuf, dönen topa bir kez daha vurdu, top Kocaelispor savunmasından döndü. Yusuf, üçüncü vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da alçak plan Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da alçak plan! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 21:29:57. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.