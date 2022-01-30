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Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi - Son Dakika

Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi

30.01.2022 16:08

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut'un doğum günü için pasta kesildi. Pastadan çok yorum dikkat çekti. Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde taraftarların, "Çigoladalı bazda" lakabını taktığı deneyimli hoca için Gaziantep kulübü, "Hocamız için çikolatalı pasta kestik" mesajı paylaştı. Sosyal medya bu sözler paylaşım sonrası adeta yıkıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecbüreli teknik adam Erol Bulut'a doğum günü sürprizi yaptı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamadaki renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep kulübü, Erol Bulut'la özdeşleşen espriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erol Bulut için yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un doğum gününü çikolatalı pasta ile kutladık" ifadesi yer aldı. Futbolseverler bu paylaşımın altına eğlenceli mesajlar bıraktı.

İşte videoya gelen bazı yorumlar:

Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
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Gaziantep FK, Erol Bulut, Gaziantep, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için 'Çigoladalı bazda' paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi - Son Dakika
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