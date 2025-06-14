Gaziantep FK'nın Yabancı Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK'nın Yabancı Oyuncuları Öne Çıktı

14.06.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcularıyla dikkat çekti; Sorescu en çok süre alan isim oldu.

Trendyol Süper Lig'e transfer şampiyonu olarak başlayan Gaziantep FK'de sezon boyunca yabancı futbolcuların istatistikleri öne çıktı.

Süper Lig'in 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu alan" takım olan Gaziantep FK, topladığı 45 puanla sezonu 14. sırada tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sezon boyunca performansı incelendiğinde de "en"lerin yabancı oyunculardan çıkması dikkati çekti.

En çok süre alan Sorescu

2023-2024 sezonunda Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, gösterdiği başarılı performans sonrası 2024-2025 sezonu başında 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlandı.

Tamamlanan sezonda 16. haftada sakatlığı nedeniyle Corendon Alanyaspor ve 18. haftada kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Sorescu, diğer tüm lig karşılaşmalarında 2762 dakika formayı terletti.

Böylelikle takımın en çok süre alan oyuncusu haline gelen Rumen futbolcu, bu maçlarda 5 golle takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri oldu.

En çok maça çıkan Maxim ve Sorescu

Gaziantep ekibinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kadrosuna kattığı Maxim, 6 sezonda oynadığı futbol ile 3 kulvarda kulüp tarihine geçti.

2024-2025 sezonunun başında takımın kaptanlığına getirilen Maxim, 2635 dakika süre aldı ve çıktığı 34 karşılaşma ile sezonun "en çok maça çıkan" oyuncu ünvanını Sorescu ile paylaştı.

Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ile takımına katkı verdi.

En çok gol Okereke'den

İtalya Serie B takımlarından US Cremonese'den kiralanan David Okereke ise 2078 dakika sahada kalarak istikrarlı bir sezon geçirdi.

Ligde 29 maçta görev alan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Okereke'nin gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Fenerbahçe ve Başakşehir karşısında mağlubiyet yaşadı, diğer gol sevinci yaşadığı maçlarda ise takımına puan veya puanlar kazandırdı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, gaziantep, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın Yabancı Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:10:08. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'nın Yabancı Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.