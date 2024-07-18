Gaziantep FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi

Gaziantep FK, Şanlıurfaspor\'u 2-0 Yendi

Gaziantep FK, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları sırasında Şanlıurfaspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. İlker ve Furkan'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Gaziantep FK, oyuncularına 3 günlük izin verdi ve daha sonra kamp çalışmalarına devam etmek üzere Düzce'ye gidecek.

18.07.2024 14:41
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Gerede ilçesinin Esentepe mevkiinde bulunan otelde yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kampın son gününde Şanlıurfaspor ile hazırlık karşılaşması yaptı. Bolu kampında güç depolayan kırmızı-siyahlı ekip, oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İlker'in attığı golle 1-0 önde bitirdi. Gaziantep FK, ikinci yarıda da Furkan'ın attığı golle sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Gaziantep FK'da futbolcular maçın ardından 3 günlük izne çıktı. Oyuncular iznin ardından Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde toplanarak kamp çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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