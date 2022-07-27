Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Lige hazır değiliz" - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Lige hazır değiliz"

27.07.2022 20:41
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Lige hazır değiliz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının lige hazır olmadığını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının lige hazır olmadığını söyledi.

Bulut, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına, takımın 19 Haziran'da toplandığını, ardından Bolu ve Düzce'de kamp yaptıklarını hatırlatarak, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Bulut, "Hazırlık maçları çok iyi geçti. Genel anlamda olumlu diyebilirim. Kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Kaybettiğimiz maçlarda ne eksiğimiz var bunu net olarak gördük." diye konuştu.

"Transfer konusunda geç kaldık"

Takıma dahil olan ve ayrılan oyuncuların olduğunu hatırlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Yaptığımız transferler oldu. Transfer konusunda geç kaldığımızı söylemiştim. Çünkü transfer konusu çok hassas. Yeni transferin takıma ve futbolculara uyum sağlaması gerekiyor. Burada biraz geç kaldığımızı söyleyebiliriz. Buna rağmen transfer komitemiz, sportif direktörümüz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi isimler takımımıza katıldı. Lig 10 gün sonra başlayacak. Oyuncularımız ligi biliyorlar evet ama takıma ve futbolcuların birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Hazırlık açısından da kondisyon açısından da bu süreç birkaç haftamızı alacak."

"Lige hazır değiliz"

Bulut, son dakikaya kadar takımdan gidecek ve takıma katılacak oyuncuların olacağını belirtti.

Amaçlarının iyi bir takım oluşturmak olduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Bu sene iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte takımımıza iki veya üç futbolcu transferi daha gerçekleştirebiliriz ama bu henüz kesin değil. Umudumuz da en kısa sürede yeni arkadaşlarımızın takıma katılması. Mevki olarak düşündüğümüz transferler, hücum bölgesine, kenar ve orta sahaya olabilir. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Tam istediğimiz gibi değiliz. Lige hazır mıyız, hazırız desek yalan söylemiş oluruz. Kalite olarak hazır değiliz. Aldığımız yeni oyuncular keşke daha önce gelmiş olsaydı. Takım içi çalışmaları birlikte yapmış olsaydık daha farklı bir yerde olabilirdik."

Hem takımdan gidecek hem de gelecek oyuncuların raporlarını yönetime sunduğunu aktaran Bulut, "Hangi mevkilerde futbolcu ihtiyacımızın olduğunu açıklamıştım. Bu konuda da transfer girişimleri gerçekleşiyor. Biraz geç kalsak da bu alanda yine önemli çalışmalar yapılıyor. Ekonomik şartlar da düşünüldüğünde kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler takıma katıldı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan pas organizasyonlarıyla son buldu.

Antrenmana yeni transferler Abdulkadir Parmak ve Mustafa Eskihellaç da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Lige hazır değiliz' - Son Dakika

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