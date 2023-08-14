Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş: Hakem kuralın değiştiğini söyledi - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş: Hakem kuralın değiştiğini söyledi

Son Güncelleme: 14.08.2023 09:27

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik sorumlu Erdal Güneş, mücadelenin sonunda penaltı bekledikleri pozisyon için konuştu. Güneş hakemin kendisine kuralığın değiştiğini söylediğini belirtti.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik sorumlu Erdal Güneş, mücadelenin sonunda penaltı bekledikleri pozisyon için konuştu. Güneş hakemin kendisine kuralığın değiştiğini söylediğini belirtti.

"KURALIN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Erdal Güneş yaptığı açıklamada, "Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var, sarı kart verilmesi gerekiyordu. Takdir haklarını bir şekilde kart olarak göstermedi hocamız. En son pozisyon... Hakeme nazik bir şekilde sordum, kuralın değiştiğini söyledi. Böyle bir kural değişikliği olmuş. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelseydi son dakikada böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelse hangi kararı verirdi, çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdal Güneş'in yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

"TÜM UYARILARA RAĞMEN ÖNÜNE GEÇEMEDİK"

Maç tahmin ettiğimiz gibi başladı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin baskılı ve coşkulu olacağını tahmin ediyorduk. Çalışmalarımız bu yöndeydi, takıma bu yönde direktif vermiştik. Tabii teori ile pratik birbirini tutmuyor. Şanssız yakalandık ve birbirine benzer goller yedik. Kırmızı kartın da uyarısını yapmıştık, isteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı. Tüm uyarılara rağmen önüne geçemedik.

Neden penaltı çalmadı? Fenerbahçe maçının hakemi açık açık nedenini söyledi

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Geri kalan 80 dakika eksik oynamak çok zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir duruş sergilediler. Özellikle devre arasında verdiğimiz direktifleri mükemmel şekilde yerine getirdiler. O dakikadan sonra panik yapan Fenerbahçe olacaktı. Topun arkasında kalarak yakalayacağımız sürpriz defans arkası koşularla 2. golü aradık. Bir duran top golü de aradık. Tüm planlarımız yerli yerinde gitti ikinci yarı ama eksik olan goldü.

"HEPİMİZDEN TEK TEK ÖZÜR DİLEDİ"

İki tane penaltı, verilen kırmızı kart. Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu. Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu.

Neden penaltı çalmadı? Fenerbahçe maçının hakemi açık açık nedenini söyledi
Erdal Güneş
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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş: Hakem kuralın değiştiğini söyledi - Son Dakika


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