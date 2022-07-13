Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarını Düzce'de sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, kampta teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.
Yoğun sis altında yaklaşık 1 saat süren son antrenmanda futbolcular ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Kımızı-siyahlı ekip, yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Üçüncü etap çalışmalarına 11 Temmuz'da başlayan Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de tamamlayacak.
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