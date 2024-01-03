Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Süper Kupa maçının Gaziantep\'te oynanmasını istiyor

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Gaziantep'te oynanması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa müsabakasının Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'te oynanması gerektiğini söyledi.

Bayrak, konu ile ilgili açıklamasında, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu yer Gaziantep'tir. Güneydoğu Anadolu'da yaşanan yüzyılın afetinden şehrimiz de etkilenmiştir. Gaziantep diğer deprem afetini yaşayan illerin merkezinde bulunmaktadır. Gaziantep final maçının oynanması için son derece uygun bir kent olup, deprem afetzedelerini mutlu edecektir. Gaziantep, Kurtuluş Savaşı'nda 6 bin 317 şehit vererek hem kendi şehrini hem de Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşını desteklemiştir. Halen Süper Lig maçlarının oynandığı Kalyon Stadı'mız, UEFA standartlarına uygundur" ifadelerini kullandı.

Dr. Bayrak'ın, Süper Kupa maçının Gaziantep'te yapılması gerektiğini ve kentin bunun için uygun olduğunu içeren yazısının; Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Gaziantep Valiliği'ne, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül, Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, M. Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, Sermet Atay, Mehmet Mustafa Gürban, Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Ertuğrul Kaya, Şehzade Demir ve Sevda Karaca Demir'e de gönderildiği belirtildi. - GAZİANTEP