Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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