Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Gaziantep , Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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