Gaziantep'te 6 madalya kazanan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye finaline kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 madalya kazanan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye finaline kaldı

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Gaziantep\'te 6 madalya kazanan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye finaline kaldı
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'teki Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Toplam 6 madalyaya ulaşan 6 sporcu, kasım sonunda yapılacak Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle hem şehre gurur yaşattı hem de Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Müsabakalarda Ömer Yılmaz, Halil İbrahim Küçükkaya ve Eymen Sefa Yeli bölge birincisi olarak altın madalya kazanırken, Ebrar Süzen bölge ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Cihat Arıkan ve Meryem Çelik ise bölge üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Toplam 6 madalya kazanan 6 sporcu, bu sonuçlarla kasım ayının sonunda düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA
GaziantepTürkiyeGençlikElazığGümüşSporSon Dakika

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