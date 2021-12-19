Üye Girişi
GAZİANTEP - "Gazi Yarı Maratonu" başladı - Son Dakika

GAZİANTEP - "Gazi Yarı Maratonu" başladı

19.12.2021 10:51

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında "Gazi Yarı Maratonu" başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında "Gazi Yarı Maratonu" başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler 21,1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyon öncesinde, çok büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve bugünlere ulaşabilmek için ecdadın Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdiğini belirterek, "Koş Gaziantep, koş gazinin torunları, yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu koşuları artık gelenek haline getirdik. İnşallah daha büyük organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Ter döken herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı
GAZİANTEP - Gazi Yarı Maratonu başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - 'Gazi Yarı Maratonu' başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü         
11:10
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi         
09:58
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 11:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - "Gazi Yarı Maratonu" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement