Gaziantep'te Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Sonuçlandı

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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı finalinde Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek başpehlivan oldu. Ali Gürbüz, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

02.06.2024 21:13  Güncelleme: 21:25
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- Gaziantep'te altın kemer Ali Gürbüz'ün

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. etabı Gaziantep'te yapıldı

Finalde rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek başpehlivan olan Ali Gürbüz altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapılan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı final mücadelesinde rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek başpehlivan olan Ali Gürbüz, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğiyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, final müsabakaları ile sona erdi. Çeşitli yaş kategorilerinde kıran kıran mücadelelerin yaşandığı final mücadelelerinin başpehlivanlar bölümünde rakiplerini alt eden Ali Gürbüz ve Cengizhan Şimşek finalde güreşti. İki güçlü güreşçinin kıyasıya mücadelesinde Cengizhan Şimşek'i mağlup eden Ali Gürbüz zafere ulaşarak başpehlivan oldu. Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'nı kazanan Ali Gürbüz, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

"Burada birinci olduğum için çok mutluyum"

Final mücadelesinin ardından açıklamalarda buluna hedefinin Kırkpınar şampiyonluğu olduğunu söyleyen Ali Gürbüz, "Bugün Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Gaziantep Şahinbey'de gerçekleşti. Manavgat'taki ilk güreşlerde çeyrek finalde yenilmiştim. Burada birinci olarak yoluma devam etmek ve Kırkpınar'a kadar üstüne koyarak gitmek istiyordum. Kırkpınar'da tekrar kemer kuşatmak istiyorum. Burada Gaziantep çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Geçen yıla göre ilgi çok daha fazlaydı. Burada birinci olduğum için çok mutluyum" dedi.

"Centilmence ve kıran kırana mücadeleler sonucunda Ali Gürbüz başpehlivan oldu"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'na katılan tüm güreşçileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'na katılan yaklaşık bin 500 sporcuyu tebrik ediyorum. Çok centilmence ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu mücadeleler sonucunda Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Ali Gürbüz ve tüm pehlivanları yürekten kutluyorum. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e, yönetim kuruluna, hakemlerimize, ağalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Aba Güreşleri finalleri Gaziantep'te, bu merkezde yapılacak"

Bu yıl Türkiye Aba Güreşi final müsabakalarının da Gaziantep'te yapılacağını müjdeleyen Tahmazoğlu, "Gaziantep artık güreş ile de anılan bir il haline geldi. Önümüzdeki yıl yine yağlı güreş ligine ev sahipliği yapacağız. Bu geleneksel sporlar merkezinde çok daha güzel turnuvaları yapacağız. Buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Bu yıl Türkiye Aba Güreşleri finalleri Gaziantep'te, bu merkezde yapılacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından güreşçilere madalyaları, kupaları ve ödülleri takdim edildi.

Gaziantep\'te Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Sonuçlandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Sonuçlandı - Son Dakika
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