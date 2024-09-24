Gaziantep ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere sona erdi.

24.09.2024 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)

GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Furkan'ın sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çizgide güçlükle kontrol etti.

51. dakikada savunma arkasına sarkan Okereke'nin ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yerden çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

52. dakikada ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Kozlowski'nin şutunu yerden sektikten sonra Uğurcan kontrol etti.

57. dakikada ceza ayı üzerinde kalenin tam karşısında topla buluşan Cham'ın sert ve düzgün şutu üstten auta çıktı.

59. dakikada Cham'ın ortasında Denswil'in kafa ile indirdiği topa Nwakaeme'nin kale önünde vuruşu savunmadan döndü.

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında Draguş'un ceza sahası içerisinde vuruşunda kaleciden dönen topu Banza ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesinde Malheiro'nun Sorescu'ya faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

69. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Dioudis son anda kornere çeldi.

70. dakikada Cham'ın sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşunu kaleci Dioudis ik hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Sorescu'nun yerden pasına Ndiaye'nin yerden şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan (Halil Dervişoğlu dk. 87), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Ndiaye, Furkan Soyalp (Maxim dk. 78), Deian Sorescu, Kozlowski (Ogün Özçiçek dk. 72), Lungoyi (Kenan Kodro dk. 72), David Okereke (Salem M'Bakata dk. 87)

Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Mandouki, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı (Borna Barisic dk. 76), Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 46), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Denis Draguş dk. 46), Cham, Nwakaeme (Umut Bozok dk. 76), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Umut Güneş, Serdar Saatçı, Batagov, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Teknik Direktör), Furkan Soyalp, Kozlowski, Saborit, Sorescu, Arda (Gaziantep FK), Banza, Okay Yokuşlu, Malheiro, Nwakaeme (Trabzonspor)

Gaziantep ve Trabzonspor Berabere Kaldı
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
10:16 Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
10:13 Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti O anlar kamerada Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 01:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement