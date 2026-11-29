Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada Filistin halkıyla sergilediği dayanışma dolayısıyla siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.

GAZZELİ ÇOCUKLARDAN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Gazze kentindeki Filistin Spor Kulübü'nde bir araya gelen çocuklar, Beşiktaş'ın Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini belirten mesajların yer aldığı posterler taşıdı. Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer el-Menavi, Beşiktaş'ın İsrail takımıyla tokalaşmayı reddetmesine destek vermek ve siyah-beyazlı ekibe teşekkür etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

''TÜRK HALKI İÇİN YENİ DEĞİL''

Beşiktaş'ın sergilediği tutumun Türk halkının Filistin'e yönelik desteğinin bir yansıması olduğunu ifade eden Menavi, "Bu tutum Türk halkı için yeni değil. Türk halkı, gerek uluslararası platformlarda gerekse spor müsabakalarında Filistin halkına verdiği destekle biliniyor." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki spor kulüplerine Beşiktaş'ı örnek alma çağrısında bulunan Menavi, Filistin halkına gösterdiği dayanışma dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.

BATUM'DAKİ DAYANIŞMA GAZZE'DEKİ ENKAZLARA TAŞINDI

Beşiktaş, 26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada futbolcuları ve taraftarlarıyla Filistin'e destek mesajı vermişti.

Tribünlerde Filistin bayrakları ve destek pankartları açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi müdahale etmişti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara, tribünden aldığı Filistin bayrağını UEFA yazısının üzerine asmış, ağzını kapatıp diğer elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmişti.

''TÜM EZİLEN HALKLAR İÇİN''

Ouattara, sosyal medya hesabından söz konusu anları "Tüm ezilen halklar için" mesajıyla paylaşmıştı. Daha sonraki açıklamasında futbolun sınırların, kökenlerin ve dinlerin ötesinde insanları bir araya getirdiğini belirten Ouattara, dünyanın farklı bölgelerinde halkların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade ederek Filistin'in özgürlüğüne destek vermişti.

Ouattara'nın Batum'daki dayanışma mesajı, Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına çizilen portresiyle ölümsüzleştirilmişti. Filistinli sanatçılar, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılmış bir binanın beton bloğuna Ouattara'nın portresini, Türk ve Filistin bayraklarını ve Beşiktaş'ın logosunu resmetmişti.