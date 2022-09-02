Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler Ümraniyespor aleyhine verdiği kararla tepki çekti.
Karşılaşmanın henüz başında Trabzonspor ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda bordo-mavililerde Denswil, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir'in yüzüne eliyle müdahalede bulundu. Arda Kardeşler'in bu pozisyonda devam kararı vermesi sosyal medyada tepki çekti.
Arda Kardeşler'in geçen hafta oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçında Enner Valencia'ya gösterdiği kırmızı kart da tepki çekmişti.
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