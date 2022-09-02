Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu! - Son Dakika
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Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!

02.09.2022 22:32
Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!

Geçen hafta Konyaspor mücadelesinde Fenerbahçeli Valencia'ya verdiği kırmızı kart gündem olan hakem Arda Kardeşler, bu kez de Ümraniyespor-Trabzonspor maçındaki kararıyla tartışma yarattı. Bordo-mavili futbolcu Denswil'in ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda Umut Nayir'e müdahalesine düdük çalmayan Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler Ümraniyespor aleyhine verdiği kararla tepki çekti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Karşılaşmanın henüz başında Trabzonspor ceza sahası içindeki hava topu pozisyonunda bordo-mavililerde Denswil, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir'in yüzüne eliyle müdahalede bulundu. Arda Kardeşler'in bu pozisyonda devam kararı vermesi sosyal medyada tepki çekti.

VALENCIA'YA KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİ

Arda Kardeşler'in geçen hafta oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçında Enner Valencia'ya gösterdiği kırmızı kart da tepki çekmişti.

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