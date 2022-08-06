Galatasaray sezonu Antalya'da açacak - Son Dakika
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Galatasaray sezonu Antalya'da açacak

06.08.2022 12:19
Galatasaray sezonu Antalya'da açacak

Geçtiğimiz sezonu Antalya'da tamamlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu da burada açacak ve yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezonu Antalya'da tamamlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu da burada açacak ve yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 52 kez rakip olurken, sarı-kırmızılıların 31-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya'da açacak. Bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk ile giren sarı-kırmızılılar, 3 puanla başlamak istiyor.

53. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi.

7 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Şu ana kadar 6 futbolcu transfer etti

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve son olarak Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı. Cimbomda transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Arsenal'den anlaşmaya vardığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Leo Dubois sakatlığından dolayı oynayamayacak

Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak. Dubois, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray sezonu Antalya'da açacak - Son Dakika

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