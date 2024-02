Gedizli Kick Boksçu Nursem Ecren Keskin, Okullar Arası Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kick Boksçu Nursem Ecren Keskin, Ankara'da yapılacak olan Okullar arası Kick Boks şampiyonasına hazırlanıyor.

22-25 Şubat tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Okullar arası Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecek olan Nursem Ecren Keskin, şampiyonada iyi bir derece elde edebilmek için gece gündüz demeden sokakta, evde, salonda antrenmanlara her an her yerde devam ediyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın yoğun destekleri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Gediz İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tesislerinde Kick Boks Antrenörleri Duygu Doğrayan Ocak ve Selim Ocak tarafından verilen kurs meyvelerini vermeye başladı.

Kurs kapsamında bu spora başlayan Nursem Ecren Keskin, geçtiğimiz aylarda Kütahya'da yapılan yarışmalarda Minik Kızlar kategorisinde il birincisi olarak Okullar arası Kick Boks şampiyonasında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzde Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları kurslarında antrenmanlarına devam eden minik sporcumuz Nursem Ecren her yerde her zaman sporla iç içe yaşıyor. Antrenmanlarına tam gaz devam etmekte. İnşallah Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasından derece ile dönecek. Kendisine inancımız tam. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA